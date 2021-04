싸이월드 "29일부터 아이디 찾기·도토리 환불 가능"

[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드가 5월 부활을 예고한 가운데 오는 29일 '아이디 찾기·도토리 환불' 서비스를 시작한다.

26일 싸이월드제트에 따르면 과거 도토리를 가진 고객은 현금으로 환불 받거나 2배의 '진화된 도토리'로 바꿀 수 있다.

싸이월드는 2019년 10월 서비스를 중단하던 당시 회원 수는 약 1100만명, 도토리 잔액은 38억4996만원에 달한다. 도토리를 한 개 이상 보유한 싸이월드 회원수는 276만6752명이다.

싸이월드제트는 크리에이터 육성기업 MCI재단과 블록체인 서비스를 개발하는 내용의 합의서도 체결했다고 밝혔다.

싸이월드제트는 "MCI재단의 콘텐츠 블록체인 개발 노하우와 대형거래소 빗썸에서의 평판 등을 모두 고려해 전략적 파트너 계약을 체결했다"고 밝혔다.

싸이월드제트의 블록체인은 메인넷으로 만들어지며, 개인에게 판매하는 퍼블릭 가상화폐공개(ICO)는 하지 않는다고 회사 측은 밝혔다.

MCI재단은 빗썸에 상장된 자사의 코인 MCI를 싸이클럽(CyClub)으로 바꾼다.

