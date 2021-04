에스제이코레 "국떡, 쿠팡 떡볶이 판매 1위"

[아시아경제 유현석 기자] '추억의 국민학교 떡볶이(이하 국떡)' 제조사 에스제이코레는 쿠팡 등 온라인 마켓에서 떡볶이 판매분야 1위를 달리고 있다고 26일 밝혔다.

회사 관계자는 "현재 ‘국떡’은 쿠팡 포함 B마트, 11번가, G마켓 등 국내 주요 온라인마켓에서 판매량, 누적 댓글 수 가 가장 많이 달린 제품"이라며 "쿠팡 기준 1만3000여개의 상품평이 있으며 별 5개 만점에 4.5개를 받고 있을 만큼 제품을 구매한 소비자들의 만족도가 매우 높다"고 말했다.

국떡은 어린시절 학교 앞에서 먹던 떡볶이를 그대로 재현한 제품이다. 쿠팡 로켓프레시에서는 ‘떡볶이’제품 중 대기업 브랜드를 제치고 연중 판매 1위를 지키며 매년 최고기록을 갱신하고 있다.

대표제품인 ‘국떡 오리지널(600G)’은 2020년 쿠팡에서만 단품 기준으로 45만7000개가 출고됐다.

레트로 문화를 찾는 젊은 세대의 입맛을 사로잡으며 SNS를 통한 구입인증도 인기다. 또 2013년부터 출시와 동시에 수출을 시작해 한인 뿐만 아니라 외국인의 입맛을 사로잡으며 해외에서도 열풍이 불고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.

미국, 캐나다, 두바이, 쿠웨이트 까지 해외 약 30여개국에 수출되고 있다. 2021년 4월까지 누적 1500만불 수출에 이어 지난해 ‘제57회 무역의 날’에는 300만불 수출의 탑을 수상하기도 했다.

회사 관계자는 “수출국 현지화를 하지 않고 한국인의 맛과 감성을 그대로를 표현 것이 포인트“라며 인기비결을 밝혔다.

