홍콩-싱가포르 '트래블버블' 시행…격리없이 여행

[아시아경제 조유진 기자] 홍콩-싱가포르 간 자가격리를 면제해주는 '트래블버블'이 내달 26일 시작된다.

25일(현지시간) 주요 외신에 따르면 홍콩과 싱가포르 정부는 코로나19 음성판정을 받은 사람에 한해 격리 없이 양국을 오갈 수 있는 항공여행 정상화 조치인 트래블버블을 내달 26일 시작한다고 이날 발표했다.

트래블버블 시행으로 내달부터 양국 간 자유여행이 가능해졌다. 이번 조치에 따라 양국을 오가는 항공편 운항횟수가 얼마나 늘어날지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다.

당초 홍콩과 싱가포르는 지난해 11월 트래블버블을 시작할 예정이었으나, 코로나19 3차 확산이 시작되면서 무산된 바 있다.

트래블버블이 시행되면 양국 여행객은 별도의 격리조치 없이 자유롭게 상대국을 방문할 수 있다. 여행객은 출국 72시간 전에 코로나19 음성 판정을 받아야 한다.

자유여행을 대상으로 한 트래블버블은 지난 19일 호주와 뉴질랜드를 시작으로 전세계 곳곳으로 확산되고 있다.

