조선대, 국내 최초 ‘해조류 바이오 유효성 실증센터’ 완도에 구축

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선대학교가 전남 완도에 해조류 기반 바이오헬스케어 소재를 개발·사업화 하는 ‘해조류 바이오 유효성 실증센터’를 구축한다.

26일 조선대에 따르면 최근 조선대 김춘성 교수(치의예과) 연구팀이 해양수산부가 주관한 ‘해조류 기반 바이오헬스케어 유효성 소재 실증지원’ 사업 공모에 최종 선정됐다.

이번 사업은 연구평가 시스템을 갖추지 못한 기업들의 사업화를 위해 식품의약품안전처 등의 인증절차를 이행하는 과정에서 필요한 유효성 및 표준화 과정을 지원하는 ‘연구기반 실증지원 시스템’을 구축하는 사업이다.

조선대 해양생물연구교육센터를 주축으로 전남도와 완도군의 지원을 받고, 사업에는 전국적으로 총 12개 연구기관이 참여한다.

이들은 유효성 소재 실증 장비 구축과 함께 해조류 유래 바이오헬스케어 소재 개발 및 사업화 제품 개발을 추진한다.

올해부터 2024년까지 160억원(국비 100억원, 지방비 50억원, 주관기관 및 기업 10억원)을 투입해 완도군 신지면에 위치한 조선대 해양생물연구교육센터에 ‘해조류 바이오 유효성 실증센터’가 구축된다.

국내 최초 해조류 기반 표준화 데이터베이스 및 유효성 실증 지원을 통해 해조류의 고부가가치화와 지역 내 다양한 바이오기업 육성 기반을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

또 전남도와 완도군이 추진하고 있는 해양바이오 공동협력연구소와 해조류바이오 활성소재 생산시설과도 긴밀해 연계해 국내 해양바이오산업의 메카로 자리매김 할 것으로 기대된다.

신우철 완도군수는 “이번 공모 선정으로 해양바이오 기업에게 필수적인 연구기반 시설을 갖추게 되었다”며 “조선대와 함께 해조류를 특화한 해양바이오 산업을 미래 대표산업으로 육성해 해조류의 고부가가치화와 좋은 일자리 창출로 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

주순선 전남도 전략산업국장은 “정부의 해양바이오산업 활성화 기본계획(해수부)에 전남도를 바이오 소재 임상실험 지원 및 대량생산시설 구축을 통한 소재공급기지로 개발하기로 한 만큼 완도가 해양바이오산업 생태계를 조성하고 국내를 대표하는 소재생산기지가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 했다.

이번 사업을 총괄하는 김춘성 조선대 해양생물연구교육센터장은 “해조류를 고부가가치 기능성 소재로 활용하기 위해서는 원료 표준화를 통한 소재의 규격설정, 기능성 및 안전성 그리고 임상지원이 필수적이다”며 “이번 사업을 통해 기업들이 사업화에 필요한 해조류 유효성 평가와 소재 개발 플랫폼을 구축하겠다”고 전했다

