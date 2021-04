한은 "코로나로 눌렸던 소비 되살아날 가능성…백신보급 영향 받을것"

한국은행 'BOK 이슈노트 - 향후 펜트업 소비 가능성 점검'

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 확산으로 억눌렸던 소비가 재개되는 '펜트업(pent-up) 소비'가 나타나면서 향후 민간소비가 점차 개선될 것이란 분석이 나왔다.

26일 한국은행은 'BOK 이슈노트 - 향후 펜트업 소비 가능성 점검'에서 "이번 위기로 인해 억눌렸던 펜트업 소비도 되살아나면서 소비 개선에 기여할 것으로 보인다"며 "과거 국내외 사례를 보면 위기 발생시에 위축됐던 소비가 경기회복기에 빠르게 늘어나는 패턴을 보였다"고 밝혔다.

지난해 경제활동 제약으로 인한 소비 감소분은 연간 민간소비의 약 4%포인트 정도로 추정됐는데, 이 부분이 향후 펜트업 소비로 되살아날 가능성이 있다는 것이다.

특히 향후 가계의 소득과 고용 여건이 개선되면서 소득 불확실성이 줄어들 것으로 보이고, 감염병 확산에 대한 소비 민감도가 약화할 가능성이 높은 점도 펜트업 소비의 재개를 뒷받침할 것으로 보인다고 한은은 분석했다.

그러나 이번 위기시 내구재 소비가 이례적으로 크게 늘어난 점은 펜트업 소비가 되살아나는 속도를 완만하게 할 수 있다고 한은은 분석했다. 내구재 소비가 최근 장기추세를 상당 폭 웃돌고 있어 추가로 늘어나는 모멘텀은 약화할 수 있다는 것이다.

또 소비성향이 낮은 고소득층을 중심으로 저축이 확대된 점, 이번 위기를 계기로 가계의 위험회피 성향이 커질 수 있다는 점 역시 펜트업 소비를 제약할 수 있는 요인으로 꼽혔다.

이용대 한은 조사국 조사총괄팀 과장은 "앞으로 펜트업 소비는 점차 현실화될 것으로 보이지만, 이번 위기가 전례없는 보건위기라는 점에서 향후 코로나19 확산과 백신보급 상황이 주된 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

