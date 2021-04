경찰과 소방관 등 사회필수인력의 예방접종이 시작된 26일 김창룡 경찰청장이 서울 종로구보건소에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 아스트라제네카 백신을 맞고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.