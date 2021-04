[아시아경제 황준호 기자] 박현주 미래에셋 회장이 11년 연속 배당금 전액을 기부했다.

미래에셋자산운용은 박 회장이 올해 받은 배당금 16억원을 미래에셋박현주재단에 기부했다고 26일 밝혔다. 박 회장은 2010년부터 미래에셋에서 받은 배당금을 전액 기부해왔다. 누적 기부액은 266억원이다.

재단은 기부금을 장학생 육성과 사회복지 사업에 사용한다. 재단은 해외 교환학생 가운데 우수한 인재를 매년 700명씩 선발해 학비와 체재비를 지원한다. 2007년부터 50개국에 5817명의 학생들이 장학금을 받았다.

재단은 박현주 회장이 2000년 75억원의 사재를 출연해 설립했다. 올해 21주년을 맞이한 미래에셋박현주재단은 '배려가 있는 자본주의 실천'을 위해 나눔문화를 확산하고 있다.

