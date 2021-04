SKT, 2051년 체험하는 '티움 유튜브 라이브 투어' 개설

도슨트와 실시간 소통

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤은 ICT체험관 '티움(T.um)'을 코로나19 상황에서 보다 많은 사람들이 체험할 수 있도록 온택트 투어 프로그램 '티움 유튜브 라이브 투어'를 시작한다고 26일 밝혔다.

티움은 미래 ICT 비전 제시를 위해 SK텔레콤이 을지로 본사에 설립한 총 1370㎡(414평) 규모의 ICT체험관이다. 테크놀로지, 텔레커뮤니케이션 등의 '티'와 뮤지엄, 싹을 띄움 등의 '움'을 결합한 이름이다.

티움 유튜브 라이브 투어 관람객은 약 30분간 실시간 중계 영상을 통해 2051년 미래도시를 배경으로 구현된 ▲초고속 네트워크와 인공지능(AI) 등을 이용한 우주와 지구 환경 모니터링 ▲드론, AR(증강현실) 등을 통한 조난자 구조 ▲원격 홀로그램 회의 등 미래 ICT 기술을 체험할 수 있다.

특히 우주로 단숨에 이동할 수 있는 하이퍼루프와 비행셔틀 등 미래형 이동수단 탑승과 3D 메티컬 프린터와 감각통신 등을 활용한 원격 수술 체험은 랜선을 통해서도 관람객들에게 특별한 경험을 제공한다.

관람객은 티움의 스토리와 관련 기술에 대한 전문 지식을 보유한 2명의 도슨트와 실시간으로 소통하며 투어를 즐길 수 있다. 궁금한 점을 댓글이나 대화창을 통해 문의하면 도슨트가 답변해준다.

관람을 원하는 고객은 티움 홈페이지에서 예약하면 된다. 홈페이지 내 예약 페이지에 들어가 관람을 원하는 날짜와 시간, 유튜브 혹은 현장 등 관람 방식을 선택 후 예약을 완료하면 누구나 무료로 관람할 수 있다.

티움은 다음달 SK텔레콤의 ICT 기술과 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 통해 만들어지는 미래 모습에 초점을 둔 새로운 내용의 투어 프로그램도 공개할 예정이다. 티움 유튜브 라이브 투어 오픈을 기념해 충북 청주 낭성초등학교 전교생 57명도 26일 이용 예정이다.

송광현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 "코로나19 상황에서 보다 많은 사람에게 생생한 ICT 기술 체험 기회를 제공하기 위해 이번 프로그램을 준비했다"며 "글로벌 ICT 랜드마크 티움은 앞으로도 미래 ICT 기술의 비전을 제시하는데 앞장설 것"이라고 밝혔다.

