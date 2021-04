금호타이어, 250억원 규모 미국 조지아 공장 증설 투자

[아시아경제 공병선 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 3,855 전일대비 5 등락률 -0.13% 거래량 338,691 전일가 3,860 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 금호타이어, 에쓰오일 차량관리 서비스 플랫폼 '유래카' 입점금호타이어, 3년만에 신제품 출시…사계절용 '솔루스 TA51'금호타이어, 베트남 공장 증설 3398억원 투자 close 가 올해 베트남 공장에 이어 미국 조지아에도 공장을 증설할 예정이다.

금호타이어는 최근 이사회를 열고 미국 조지아 메이컨시에 있는 공장을 증설하기로 결정했다고 25일 밝혔다. 총 투자 규모는 2180만달러(약 250억원)다.

공사는 이르면 오는 5월부터 시작되며 증설 규모는 연간 50만본이다. 조지아 공장은 현재 약 400만본의 연간 생산능력을 갖추고 있다.

금호타이어 측은 최근 북미 시장에서 스포츠유틸리티자동차(SUV)와 관련한 신규 거래선을 확보하는 등 거래 물량이 늘어남에 따라 증설을 결정했다고 설명했다.

반덤핑 관세 조치를 의식한 투자로도 해석된다. 지난해 말 미국 상무부의 반덤핑 예비 판정으로 인해 금호타이어의 관세율에 27.81%를 추가 산정됐다.

금호타이어는 지난 3월 베트남 공장 증설을 밝히며 3398억원을 투자하기로 결정한 바 있다. 이에 연간 380만본을 추가로 생산할 수 있는 시설이 생길 것으로 예상된다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr