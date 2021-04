국힘보좌진協 “국회사무처 55명 깜깜이 증원, 혈세 60억 들어..백지화해야”

국보협, 55명 증원안

묻지마·깜깜이 증원 비판

“전면백지화” 촉구

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘 보좌진협의회(국보협)가 국회사무처의 55명 증원안에 대해 “즉각 백지화하라”고 촉구했다. 정원을 늘리는 과정에서 국민 혈세가 매년 60여억원 소요되는데다, 한 명 한 명이 무슨일을 어떻게 할 것인지, 왜 이런 직제안이 도출된 것인지 ‘깜깜이’라는 이유에서다.

25일 국민의힘 보좌진협의회는 성명을 내고 “국회사무처의 이번 직제 개정안에 대해 심각한 유감을 표명한다”면서 “국민 눈높이와 직렬별 형평성을 고려해 증원안을 전면백지화해야 한다”고 주장했다.

국보협 측은 “국회사무처는 지난 22일 운영위 전체회의에서 정원 55명 증원 내용을 담은 '국회사무처 직제 개정안'을 기습 상정했다”며 “운영위에서 (이 안이)통과되면 법제사법위원회와 본회의 의결 없이 곧바로 시행을 앞두게 되는 것”이라고 했다.

그러면서 “중차대한 내용을 공청회나 제도개선소위의 충분한 논의도 없이 상정 3일 만에 국회 통과를 앞두는 것은 소가 웃을 일”이라고 직격했다. 국보협 측은 특히 “이번 정원 조정에는 혈세가 매년 60억원 가량 소요된다”며 “한 명 한 명은 무슨 일을 어떻게 하기 위한 것인지, 왜 이런 직제안이 도출된 것인지를 대부분 알 수 없다”고 지적했다.

국보협은 “2012~2021년 최근 10년간 국회사무처의 증원은 66명에 불과했는데, 잉크도 마르기 전 또 55명 증원안을 들고 온 일은 '묻지마·깜깜이' 증원”이라며 “철밥통도 최소한 양심이 있어야 한다”고 비판했다.

나아가 “국회사무처는 재보궐선거 이후 교섭단체 간 지도부 선출이 있는 혼란스러운 틈을 노려 군사작전하듯 자기 식구 늘리기를 추진하는 것으로 더 괘씸하다”며 “일부 증원안은 필요성이 인정되지만, 졸속·꼼수 처리는 문제다. 지금이라도 국민에게 사과하고 계획을 전면 백지화하라”고 말했다.

