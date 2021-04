LS니꼬동제련 사장, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 정현진 기자] LS니꼬동제련 도석구 사장이 어린이 교통안전 릴레이 챌린지에 참여했다고 25일 LS니꼬동제련이 밝혔다. 행정안전부 주관으로 지난해 12월 시작된 이번 챌린지는, 어린이 보호구역 안에서 어린이들을 우선 보호하는 문화를 정착시키기 위해 마련됐다. 도 사장은 다음 참여자로 서울대 곽수근 명예교수를 추천했다.

도 사장은 이와 함께 지난 23일 울주군 소재 온산초등학교에서 등교하는 어린이들에게 투명우산과 방수 가방덮개를 나눠주기도 했다. LS니꼬동제련의 결연학교인 온산초등학교는 약 440명 어린이들이 재학 중이다. LS니꼬동제련은 지난주부터 사내 교통안전캠페인도 진행하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr