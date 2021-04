백신 1차접종 6만4344명↑… 총 226만639명으로 인구대비 4.3%

[아시아경제 장효원 기자] 지난 24일 하루 간 국내 코로나19 백신 접종자는 6만4344명으로 집계됐다. 백신 접종이 시작된 후 58일간 전 국민의 4%가량이 1차 백신 접종을 마친 것이다.

25일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 하루 백신 신규 접종자는 6만4344명이다. 이로써 1차 접종을 완료한 사람은 총 226만639명으로 집계됐다. 국내 인구 5천200만명 대비 접종률은 4.3%다.

누적 1차 접종자 중 아스트라제네카(AZ) 백신을 맞은 사람이 131만1996명이고, 화이자 백신을 맞은 사람은 94만8643명이다.

화이자 백신 2차 접종자는 5769명이 추가되면서 2차 접종 완료자는 10만4538명이 됐다. 화이자 백신 1·2차 접종자 전체를 합산 반영한 누계 접종자는 236만5177명이다.

현재 국내에서는 아스트라제네카와 화이자 백신으로 접종이 이뤄지고 있다. 두 백신 모두 2차례 접종이 필요하다. 아스트라제네카 백신은 11~12주, 화이자 백신은 3주 간격으로 2차 접종이 권고된다.

