쿠팡플레이, 김수현·차승원 주연 드라마 '어느 날' 독점 계약 체결

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡의 동영상 스트리밍 서비스 '쿠팡플레이'는 드라마 '어느 날(가제)'에 대해 초록뱀미디어와 국내 독점 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 해당 작품은 오는 11월 말에 선보일 예정이다.

'어느 날'은 쿠팡플레이에서 공개하는 첫 한국 드라마다. 배우 김수현과 차승원이 주연을 맡는다. '열혈사제' '귓속말' 등을 연출하고 다수의 수상 경력을 지닌 이명우 감독과 '무사 백동수' '대박' 등을 집필한 권순규 작가가 참여했다. 총 8부작으로 제작되는 이 시리즈는 한 여인의 미스터리한 살인 사건을 둘러싼 두 남자의 치열한 이야기를 통해 대중적 시각에서 형사사법제도를 파헤치는 드라마다.

해당 작품은 영국 BBC '크리미널 저스티스(Criminal Justice)'가 원작으로 미국, 인도에 이어 전세계 3번째로 리메이크되는 작품이다. 특히 미국 리메이크 버전인 HBO 시리즈 '더 나이트 오브(The Night Of)'는 에미상 13개 부문에 노미네이트 됐고 5개 부문에서 수상했다. 한국이 아시아 콘텐츠 시장에서 강세를 보이고 있는 만큼 이번 작품에 국내외 관심이 높을 것으로 예상된다.

김성한 쿠팡플레이 총괄 디렉터는 "앞으로도 고객들의 일상이 즐거울 수 있도록 쿠팡플레이만의 차별화된 서비스를 선보이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

쿠팡플레이는 인기 영화, 국내외 TV시리즈 등 다양한 영상 콘텐츠를 즐길 수 있는 동영상 스트리밍 서비스다. 쿠팡의 와우 멤버십 서비스에 가입한 회원이라면 추가 비용 없이 월 2900원 멤버십 비용만으로 무제한 스트리밍 서비스를 이용할 수 있다.

