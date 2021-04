경주시, '세계어반스케치' 공식도시로 지정 … 인천 함께 국내 6번째

어반스케치 페스타 등 일기 형식 '그림그리기' 붐 조성 기대

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 역사문화관광도시 경주시가 최근 '세계어반스케치' 공식도시로 선정됐다.

경주어반스케치협회(회장 정동식)는 지난 18일 경주시가 '세계어반스케치' 이사회로부터 어반스케치 공식도시로 승인받았다고 25일 밝혔다.

국내 어반스케치 도시는 서울·제주·수원·울산·부산 등 5곳이었으며, 이번에 경주와 인천이 새로 선정됐다. 전 세계적으로는 175번째 도시로 승인받은 것이다.

경주어반스케치협회는 지난 2017년부터 현재까지 어반스케치 페스타 개최와 어반스케처스 교육 실시 등 활발한 활동을 이어오고 있다.

특히 두 차례의 어반스케치 페스타 개최로 작가와 일반인들의 경주 도심 스케치 작품이 SNS(블로그, 페이스북, 인스타그램 등)를 통해 전 세계적으로 홍보된 바 있다.

주낙영 경주시장은 "경주가 어반스케치 공식도시로 선정된 것을 진심으로 축하하며 공식도시 지정에 애써 온 경주어반스케치협회에 감사드린다"며 "작가들이 자긍심을 갖고 천년고도 경주의 아름다운 도시풍경을 널리 알려 주기를 바란다"고 당부했다.

한편, '어반스케치'는 화가들이 자신이 살고 있거나 여행으로 들른 마을을 현장에서 일기식으로 그리는 분야로, 글로벌 조직으로 구성돼 있다.

