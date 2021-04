전 세계 코로나19 백신 접종 10억회 돌파…美·中·印 58% 차지

[아시아경제 권재희 기자] 전 세계적으로 코로나19 백신 접종 건수가 10억 회를 돌파한 것으로 나타났다.

AFP통신은 24일(현지시간) 207개 국가와 지역에서 최소 10억293만8540회 백신 접종이 이뤄진 것으로 집계됐다고 보도했다.

절반이 넘는 58%의 접종은 미국과 중국, 인도 3국에 집중됐다. 미국은 2억2560만 회, 중국은 2억1610만 회, 인도는 1억3840만 회 접종이 이뤄졌다.

인구 대비 최소 1회 이상 접종 비율을 보면 이스라엘에서는 거의 60%가 예방 주사를 맞아 최선두에 있었고, 아랍에미리트(51%), 영국(49%), 미국(42%), 칠레(41%), 바레인(38%), 우루과이(32%)가 뒤를 이었다.

유럽연합(EU)의 경우 1억2800만 회 접종이 이뤄졌다. 인구 대비 21%다.

AFP는 접종 프로그램이 속도를 내면서 한 달도 못 돼 백신 접종 횟수가 배로 증가한 것이라고 평가했다.

