[아시아경제 박종일 기자] 김영종 종로구청장이 24일 오전 종묘광장공원에서 열린 '아기탄생 기념 나무심기'에 참석했다.

이날 행사는 종로구가 소중한 아기구민 탄생을 축하하기 위해 기념나무와 함께 종묘광장공원을 식수공간으로 제공하는 의미 있는 자리였다.

참여가족들은 이팝나무, 배롱나무, 매화나무, 청단풍 중 심고 싶은 수종을 선택해 심고 아기 이름과 함께 가족 염원을 적은 표지판을 다는 뜻 깊은 시간을 가졌다.

김 구청장은 “종묘광장공원이 누구에게나 열린 공간인 만큼 가족이 원할 때 언제든 찾아와 우리 아이만의 나무를 돌볼 수 있다는 것이 큰 장점”이라면서 “올해부터 시작하는 아기탄생 기념 축하사업을 통해 저출생 문제에 대응, 아동의 성장을 지역사회 전체가 함께 지켜보며 응원하겠다”고 말했다.

