'김어준 지키기' 나선 추미애 "뉴스공장, 진실을 말하는 방송"

[아시아경제 권서영 기자] 추미애 전 법무부 장관이 정치 편향 논란으로 잡음이 계속되고 있는 TBS '김어준의 뉴스공장' 측을 옹호했다.

추 전 장관은 오늘(24일) 자신의 페이스북에 "언론상업주의에 맞서 고군분투하는 뉴스공장은 시민의 공익을 우선하는 유일한 시민의 방송이기에 남아야 합니다"라는 제목의 글을 게시했다.

그는 "대한민국 언론은 이미 진실에 근거한 시민의 알 권리보다 언론을 지배하는 자본권력과 검찰권력, 정치권력 등 기득권에 편향되어 버렸다"고 설명했다. 이어 추 전 장관은 "(이런 편향이 생겨나는 것은) 알고리즘에 의한 왜곡의 문제, 포털에 노출되지 않으면 광고주로부터 외면 받는 시스템 때문"이라고 지적했다.

추 전 장관은 "거의 모든 언론이 기득권 세력과 한 편이 된 가운데 주인인 시민을 위한 방송, 팩트에 기반한 방송, 시민의 알 권리를 존중하는 방송, 진실을 말하는 방송이 하나라도 있어야 한다"고 언급했다. 또한 "2020년 대한민국 정부가 코로나 방역에 실패했다고 온 언론이 두들겨 팰 때 '뉴스공장'만큼은 해외의 방역 사례를 비교해 가며 근거를 가지고 방역 성공을 알린 방송이었다"고 설명했다.

또한 그는 "뉴스공장이 정치적으로 편향된 것이 아니라 다른 언론들이 '언론상업주의'에 너무 빠져 있는 것이 문제"라고 주장했다. 추 전 장관은 "자유로운 편집권을 누리지 못하고 외눈으로 보도하는 언론들이 시민 외에 눈치를 볼 필요가 없이 양눈으로 보도하는 뉴스공장을 타박하는 것은 잘못"이라고 덧붙였다.

