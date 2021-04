[아시아경제 박소연 기자] 코스피 상장사 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 900 등락률 +2.14% 거래량 1,707,206 전일가 42,000 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 하나금융지주 "하나대체투자자산운용 주식 500억원에 추가취득"하나금융투자, 5000억 규모 유상증자ECB에 쏠리는 눈.. 다음주 증시 관전포인트 close 는 금융투자업 자회사 하나금융투자의 주식 745만주를 약 4999억원에 추가 취득한다고 23일 공시했다.

주식 취득 뒤 하나금융지주의 하나금융투자 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 26일이다.

하나금융지주는 이번 주식 취득의 목적을 "자회사의 초대형 IB 역량 강화를 위한 자본 확충"이라고 밝혔다.

