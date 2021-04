李·朴 전직 대통령 사면론에 국민의힘, '도로 한국당' 회귀 우려

중진 의원과 초선 의원 간 찬반 논란 연일 이어져

주호영 "대통령 권한 당 차원 요구 없다" 일단락

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘이 '강경 보수' 색채가 강했던 옛 자유한국당 시절로 회귀하는 것 아니냐는 우려가 나왔다. 연일 이명박·박근혜 전 대통령 사면론이 국민의힘 내부에서 나왔기 때문이다. 지도부 차원에서 사면은 '대통령 권한'이라고 선을 그었지만 사면론 불씨는 여전히 남아 있다.

24일 정치권에 따르면 국민의힘 내부는 두 전직 대통령 사면론을 놓고 공방을 벌였다. 사면론이 재점화 되고 난 뒤 적극 추진해야 한다는 찬성 입장과 만만찮은 반대 의견이 맞섰다.

포문은 서병수 의원이 열었다. 지난 20일 국회 대정부질문에서 서 의원은 "저를 비롯해 많은 국민들은 박 전 대통령의 탄핵이 잘못됐다고 믿고 있다"면서 "과연 박 전 대통령이 탄핵 될 만큼 위법한 짓을 저질렀는지, 전직 대통령을 이렇게 괴롭히고 방치해도 되는 것인지 보통의 상식을 가진 저로서는 이해하기 힘들다"고 말했다. 박형준 부산시장도 21일 문재인 대통령과 가진 간담회에서 "불편한 말씀을 드리겠다. 전직 대통령은 최고 시민이라 할 수 있는데 저렇게 계셔서 마음이 아프다"며 "오늘 저희 두 사람을 불러주셨듯이 큰 통합을 재고해주시기 부탁드린다”고 말했다.

그러나 반대 의견이 만만치 않게 제기됐다. 전날 국민의힘 청년 문제 연구소인 '요즘것들연구소'는 성명을 내고 "박 전 대통령의 헌법위반과 국정농단은 탄핵과 사법적 심판을 받은 일"이라며 "탄핵 부정은 법치 부정이다. 우리 당의 길이 아니다"라고 강하게 반박했다. 당권에 도전할 계획인 김웅 의원은 22일 '마포포럼'에서 강연을 마친 후 기자들과 만나 "어차피 대통령 권한인데 그걸 당에서 이야기한다고 무슨 의미가 있나. 산적한 현안이 너무나 많은데 사면론을 꺼낸다는 건 현재 국민들이 겪는 어려움이나 민생 같은 부분들과 잘 맞지 않는다고 생각한다”고 말했다. 김 의원은 “대부분 의원들은 그 부분에 큰 관심이 없다"고 말했다. 서 의원이 탄핵 불복을 제기한 데 대해서도 "개인적인 의견이고 당 안에서 큰 의미를 두고 있지도 않다"며 "특히 초선의원 그룹의 경우 미래를 위한 정당을 표방했는데 그런 부분에 중점을 둬야 한다고 생각한다"고 했다.

국민의힘 지도부는 사면론 논란이 불거지자 공식적인 요구가 아닌 '대통령의 권한'이라며 일단락 시켰다. 그러나 이번 공방으로 일부 중진급 의원들 사이에선 사면론에 대한 의지가 남아 있음이 재확인 됐다. 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행 겸 원내대표는 전날 비상대책위원회의 후 기자들과 만나 "사면은 대통령 결단이고 우리는 당이 공식적으로 사면을 요구하지는 않는다"면서 "사법 체계 안에서 대통령이 결단으로 할 고유권한이다 이렇게 보고 있다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr