켐트로닉스는 계열사 위츠에 대해 633억원 규모의 채무 보증을 결정했다고 23일 공시했다.

채무보증금액은 자기자본 대비 53.6%에 해당한다. 채무보증기간은 오는 2026년 5월 31일까지다.

