농협금융, 제2차 '자산운용전략회의' 개최

해외투자 기회 발굴과 테마형 ETF 육성을 통한 그룹 시너지 강화

[아시아경제 이광호 기자]농협금융 주요 계열사 운용 부문장이 참석한 이날 회의에서는 올해 1분기 성과를 돌아보고, 금융시장 상황과 여러 현안들을 공유했다.

특히 코로나19로 인한 해외 금융시장 환경의 변동성이 커진 상황에서 해외투자 현황을 점검하고, 나아가 최근 성장하는 상장지수펀드(ETF) 시장 분석을 통해 농협금융의 시너지 확대 가능성을 타진했다.

구체적으로 ▲아문디 글로벌과의 제휴관계를 활용한 해외투자 수익성 확대 ▲향후 시장을 주도할 것으로 보이는 테마형 ETF 육성을 위한 농협금융 시너지 프로세스 강화를 논의했다.

해외투자 부문에서는 지주 차원에서 그룹 운용자산의 전반적인 해외투자 상황을 재점검하고, 계열사 수요에 부합하는 투자 기회가 제공될 수 있도록 맞춤형 지원 체계를 보강해 나갈 계획이다.

하나로탄소그린뉴딜 ETF 등을 출시하며 ESG(환경·사회·지배구조) 테마를 주도하고 있는 NH-아문디자산운용은 향후 테마형 ETF 확대를 위한 투자에 나설 계획이며, NH농협은행, NH투자증권과의 협력관계도 강화해 나갈 예정이다.

김 부사장은 "기술혁신이 글로벌 금융시장을 주도하는 상황에서 국내 위주의 전통적 투자수단에 머물러서는 뒤쳐질 수밖에 없다"며 "해외투자와 ETF 등 다양한 투자처를 발굴하고 선점해 농협금융이 시대를 선도할 수 있도록 다 함께 노력하자"고 당부했다.

