조해진, 당대표 출마 공식화…"포용·통합 리더십 필요"

23일 국회 소통관에서 기자회견 열어…당권 도전자 가운데 첫 번째 공식 선언

[아시아경제 금보령 기자] 조해진 국민의힘 의원이 당권 주자 가운데 가장 처음으로 전당대회 출마를 공식화했다.

조 의원은 23일 오전 국회에서 당대표 출마 기자회견을 열고 "내년 대선에서 정권교체의 필수조건인 범야권 대통합, 후보 단일화를 이루기 위해서는 열린 리더십, 소통하는 리더십, 포용과 통합의 리더십이 필요하다"며 "이 일을 맡고자 한다"고 밝혔다.

조 의원은 "정권교체의 대의에 참전하고자 하는 모든 지사와 열혈 시민들이 기꺼이 함께 하는 커다란 그릇으로 만들 것"이라며 "열린 정당, 낮고 겸손한 정당, 옳은 일을 위해서 언제든지 자기를 버릴 수 있는 사람들의 당으로 만들겠다"고 강조했다.

그는 '혁신'을 앞세웠다. 조 의원은 "국민의힘에게 부여된 이 막중한 시대적 사명을 감당하기 위해서는 우리 안에 혁신의 새 바람이 불어야 한다"며 "이번 전당대회를 계기로 새로운 얼굴이 보이고, 새로운 목소리가 들리고, 새로운 메시지가 나와야 한다"고 설명했다.

이어 조 의원은 "천하의 인재를 모아 수권대안세력을 만들어내겠다"며 "내년 대선에서 필승하기 위해서는 범야권이 정권심판의 플랫폼이 될 뿐만 아니라, 나라의 미래를 위탁받을 수 있는 수권대안세력으로 국민의 확실한 신뢰를 얻어야 한다. 국민이 믿고 맡길 수 있는 수권능력, 국정쇄신역량을 구축하기 위해서 앞으로 일 년 동안 천하의 인재들을 모을 것"이라고 얘기했다.

조 의원은 기자회견을 마친 후 기자들과 만난 자리에서 박근혜 전 대통령 탄핵 정당성에 관한 질문을 받자 "대한민국 국회에서 탄핵 의결하고, 헌법재판소에서 탄핵 심판 결정 내린 것을 우선으로 존중한다"고 답변했다.

이명박·박근혜 전 대통령 사면과 관련해서는 "정권이 바뀌어 새 정권에서 사면하는 것보다 임기가 끝나기 전에 문재인 대통령과 정권의 결정으로 (사면을) 해주는 것이 순리"라고 말했다.

윤석열 전 검찰총장 영입에 대해서도 언급했다. 조 의원은 "지금도 간접적으로 소통할 채널이 있다"며 "앞으로 당 체제가 정비되고, 윤 전 총장의 정치적 입장이 정리되고 하면 다양하고 활발하게 대화와 소통이 이뤄질 거라고 생각한다"고 했다.

