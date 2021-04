삼성증권, 美주식 애프터마켓 거래 시간 확대 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권 삼성증권 016360 | 코스피 증권정보 현재가 41,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 41,150 2021.04.23 08:40 장시작전(20분지연) 관련기사 증권가 불붙은 IRP 고객 유치전증권가 유튜브 경쟁 3국지삼성증권, '다이렉트IRP'...국내 최초 수수료 제로 close 은 기존에 제공되지 않았던 애프터마켓(장후)거래 시간을 두시간 확대해 오전 5시부터 7시까지 미국 주식 거래를 지원한다고 23일 밝혔다.

삼성증권은 거래시간 확대를 맞이해 '출퇴근길엔 주식주문! 배달주문!' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다. 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 '엠팝(mPOP)'에서 이벤트 기간 내 해당 이벤트를 신청 후, 삼성증권이 지원하는 프리마켓 시간(17:00 - 22:30)과 애프터마켓 시간(05:00 - 07:00) 내에 미국 주식을 1회 기준 100만원 이상 온라인으로 거래하면 매일 추첨을 통해 200명에게 2만원 상당의 쿠팡이츠 쿠폰을 지급한다.

이벤트는 중복 지급이 불가하기 때문에 해당 이벤트에 최초 당첨되면 차후 추첨에서 자동 제외된다. 이번 애프터마켓 거래시간 확대로 인해 삼성증권에서는 반나절 이상(14시간) 미국주식을 거래할 수 있게 됐다.

삼성증권 관계자는 "그동안 해외주식 특히 미국 주식을 정규 시장 시간 내 거래하는 국내 투자자들의 경우 불가피하게 늦은 밤 주식을 거래하는 등 일부 번거로움이 있었던 것으로 안다"며 "고객 불편함 해소를 위해 미국 주식 장전·장후 거래 시간을 대폭 늘리는 등 적극적으로 시스템을 개선했다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr