기보, 서울시 여성스타트업 혁신 성장 지원

서울시여성가족재단과 업무협약

기술평가 및 기술보증 연계지원으로 서울시 여성창업 활성화

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 서울시여성가족재단(이하 재단)과 '스페이스 살림 스타트업 혁신성장 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약은 여성창업 활성화 및 창업생태계 조성 촉진을 위해 재단에서 운영하는 여성 창업 공간인 스페이스 살림 입주기업 및 재단이 주관하는 사업에 참여하는 창업 기업에 대해 금융과 비금융의 복합 지원을 하는 것이 주요 내용이다.

협약에 따라 재단이 젠더 관련 우수기술 기업 및 잠재력 있는 여성기업을 발굴해 기보에 추천하면 기보는 기술평가, 맞춤형 보증지원, 직접투자, 기술이전 등 종합지원을 통해 서울시 여성창업기업의 혁신성장을 지원할 계획이다.

또한 기보와 재단은 상호 교류를 통해 스페이스 살림 입주 기업에 대한 교육, 컨설팅, 소셜벤처인증 등 비금융서비스와 보증료 지원 등을 통해 스타트업이 창업 초기 어려움을 극복하고 조기에 사업 안정성을 확보할 수 있도록 지원할 방침이다.

백경호 기보 이사는 "기보는 기술평가, 맞춤형 보증지원 및 소셜벤처인증 등 다양한 중소벤처기업 지원제도를 운영하고 있다"며 "이번 협약을 계기로 대한민국 최초의 여성벤처창업허브인 스페이스 살림이 성공적인 여성창업 공간으로 도약해 타 지자체의 벤치마킹 사례가 될 수 있도록 적극 협력하겠다"고 밝혔다.

