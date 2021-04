국회 찾아간 전찬걸 울진군수 "영덕~삼척간 고속道 건설돼야"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 전찬걸 울진군수는 22일 국회를 방문, 열악한 지역 교통망 상황을 설명하며 고속도로 등 SOC사업 관련 부처의 설득과 지원을 요청했다.

전 군수는 이날 박형수·김희국·주호영 국회의원을 차례로 만나 영덕~삼척간 고속도로 건설계획 반영 및 기본조사용역 추진을 위한 국비 10억원과 중부권 동서횡단철도 건설을 위한 제4차 국가철도망구축계획 반영을 건의했다.

또한 영양~평해 국도건설공사 노선 직선화를 위한 총사업비 증액 조정 반영 필요성도 역설했다.

전찬걸 울진군수는 "지역 개발 및 관광 대표 도시로 거듭날 수 있도록 교통 인프라 구축이 무엇보다 시급하다"며 "국회의원 및 중앙 부처와의 긴밀한 공조를 통해 SOC사업이 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 부산에서 속초까지 동해안 전 구간 가운데 포항 영덕~삼천 간 118㎞ 구간만 세부적 사업계획조차 이뤄지지 못하고 있다. 이 구간 이외에 현재 포항 흥해~영덕 간 총 연장 31㎞ 구간은 오는 2023년 완공 목표로 공사가 진행되고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr