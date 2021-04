[컨콜]현대차 "내년 아이오닉6 출시할 예정"

[아시아경제 이기민 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 226,000 전일대비 500 등락률 +0.22% 거래량 936,181 전일가 225,500 2021.04.22 15:13 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]현대차 "제네시스 전용 전기차에 생체 기술 적용…하반기 출시"[컨콜]현대차 "최적화된 배터리 개발 추진 중…2030년 양산 목표"코스피, 상승세 지속 '3170선'...개인 나홀로 순매수 close 는 22일 진행한 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "올해 현대, 제네시스 파생전기차 포함 전기차 총 8종 차량 16만대할 계획이고, 2025년 총 12종 56만대 판매 확대하는 게 목표"라며 "전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 세단과 중대형 차량 등 라인업을 다변화할 것"이라며 "올해 아이오닉 5를 출시한 데 이어 내년에는 아이오닉6를 출시할 예정"이라고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr