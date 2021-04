BMW, 뉴 M3 컴페티션 세단·뉴 M4 컴페티션 쿠페 국내 출시

뉴 M3 컴페티션 세단 1억2170만원-뉴 M4 컴페티션 쿠페 1억2270만원

[아시아경제 유제훈 기자] BMW코리아는 '뉴 M3 컴페티션 세단'과 '뉴 M4 컴페티션 쿠페'를 국내 공식 출시한다고 22일 밝혔다.

두 모델은 BMW M을 대표하는 고성능 스포츠 모델로, 국내엔 M 하이 퍼포먼스 모델 중에서도 상위 모델인 '컴페티션(Competition)' 사양이 기본으로 출시된다. 하반기엔 M3, M4모델 최초로 사륜구동 시스템인 M xDrive 탑재 모델도 추가될 예정이다.

뉴 M3 컴페티션 세단과 뉴 M4 컴페티션 쿠페엔 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재된다. 이 엔진은 최고출력 510마력, 최대토크 66.3㎏·m을 발휘한다. 정지상태에서 시속 100㎞까지는 3.9초, 시속 200㎞까지는 12.5초에 가속한다.

또 두 모델 모두 전용 냉각시스템과 오일 공급 시스템을 갖춰 트랙 주행 등 가혹한 주행환경에서도 엔진을 안정적으로 관리하며, 드라이브 로직 기능이 적용된 8단 M 스텝트로닉 스포츠 변속기가 기본으로 탑재돼 변속시점을 세 단계로 조절할 수 있다.

두 모델은 아울러 앞뒤 50대 50의 무게배분과 낮은 무게중심, 넓은 윤거로 코너에서도 높은 한계 주행 성느을 발휘하며, 비틀림 강성을 크게 강화해 민첩한 조향반응과 한계 주행 상황에서도 정교한 핸들링을 체험할 수 있다.

두 모델은 스포츠 드라이빙을 위한 모델인 만큼 'M 드라이브 프로페셔널'이 탑재, 트랙션 컨트롤 기능을 10단계로 조정하고 드리프트 주행을 측정 및 기록할 수 있다. 이외 M모든엔 로드, 스포츠 모드 이외에도 스포츠 주행을 위한 '트랙' 모드가 추가됐다. 트랙모드에선 모든 전자장비와 음악, 인포테인먼트 기능이 일제히 비활성화 돼 운전자가 운전에 집중하도록 돕는다.

두 모델의 외관은 BMW의 키드니 그릴, 어댑티드 LED헤드라이드, M 에어벤트 등이 배치돼 압도적 분위기를 자아낸다는 게 회사 측 설명이다. 실내엔 카본 재질을 활용, 모터스포츠의 감성도 극대화 했다.

각종 운전자 안전 및 편의사양도 적용됐다. 구체적으론 조향 및 차선 유지보조, BMW 헤드업 디스플레이 등이 포함된 드라이빙 어시스턴트 프로페셔널이 기본 적용되며, 서라운드 뷰 기능이 포함된 '파킹 어시스턴트 플러스', 진입동선을 따라 최대 50m 거리까지 차량의 후진 조향을 돕는 '후진 어시스턴트' 기능도 기본 탑재됐다. 이외 하만 카돈 서라운드 시스템, 10.25인치 풀 디지털 디스플레이, 등이 포함된 BMW 라이브 콕핏 프로페셔널이 기본 제공된다.

두 모델의 가격은 부가가치세 및 개별소비세(3.5% 인하 기준) 적용 시 뉴 M3 컴페티션 세단이 1억2170만원, 뉴 M4 컴페티션 쿠페가 1억2270만원이다.

한편 BMW는 인천 중구 영종도 소재 BMW 드라이빙 센터에 M 매니아를 위한 'M타운'을 조성하고 'M 시민권' 프로그램을 운영한다. M 시민권은 M 하이 퍼포먼스 모델과 M 퍼포먼스 모델 신규 구매고객에게 부여되며, M타운에서 입국 서류를 작성하면 여권을 발급받을 수 있다. M 시민은 향후 M 드라이빙 프로그램에 참여 가능하며, 매달 진행되는 트랙 행사 참가 기회 외에도 라이프 스타일 바우처 등 혜택도 제공 받는다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr