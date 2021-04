속보[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 21일 문재인 대통령에게 이명박·박근혜 전 대통령의 사면을 건의했다.

오 시장은 이날 청와대 오찬 후 서울시청에서 브리핑을 통해 "여러 가지 현안에 대해 말씀 나눴고 중점적으로 몇 가지를 건의드렸다"며 "두 분 전직 대통령의 사면 문제를 언급했다"고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr