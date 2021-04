나뚜렐, ‘시너지 다이어트’ 업그레이드 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 유기농 아가베 전문브랜드 나뚜렐이 ‘시너지 다이어트’를 업그레이드 출시했다.

‘시너지 다이어트’는 물에 타서 마시는 워터타입 제품으로 체지방 감소에 도움을 주는 가르시니아 캄보지아 추출물과 장내 환경 개선을 돕는 아가베 이눌린을 함유해 다이어트와 면역력 향상의 시너지 효과를 내는 제품이다.

주원료인 가르시니아 캄보지아는 활성 성분인 하이드록시시트릭산(HCA)을 함유하고 있어 지방을 만드는 데 사용되는 ATP-시트르산 분해효소를 차단해 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하며, 뇌에서 세로토닌 수치를 증가시켜 식욕 억제에도 효과가 있다.

이번에 업그레이드 된 제품은 기존 제품에 피로회복에 좋은 타우린과 복합녹차유산균추출분말을 더했다. 또, 천연 프리바이오틱스인 유기농 아가베 이눌린을 첨가해 장내 유익균을 활성화시켜 다이어트 효과는 물론 장 건강과 면역력 증진 효과까지 볼 수 있다.

