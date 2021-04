휴온스, 관절건강기능식품 '관절오케이 발효우슬 20E' 출시

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스가 관절건강기능식품 ‘관절오케이 발효우슬20E’를 출시한다고 21일 밝혔다.

관절오케이 발효우슬 20E는 식품의약품안전처에서 관절건강 개선 기능성으로 개별인정을 획득한 최신 소재 ‘발효우슬등복합물’을 주원료로 하는 건강기능식품이다. 아연, 망간, 비타민D, 셀레늄 등을 복합 배합해 관절?뼈 건강 뿐 아니라 항산화와 정상적인 면역기능에도 도움이 되는 복합기능성 제품이다.

발효우슬등복합물은 인체적용시험을 통해 관절 건강 개선 효능이 있음이 확인됐다. 한국인 생활 패턴에 맞춘 무릎골관절염 증상지수 ‘K-워막(K-WOMAC)’ 총점이 54% 개선됐고, 일상생활 통증, 뻣뻣함, 신체적 기능 등의 개별지표도 개선됐다.

엄기안 휴온스 대표는 “관절오케이 발효우슬 20E는 최신 관절 건강 기능성 소재인 ‘발효우슬등복합물’을 주성분으로 하는 국내 유일한 건강기능식품"이라며 “중장년 뿐 아니라 평소 관절에 불편함을 느꼈던 젊은 층도 관절오케이 발효우슬 20E로 관절 건강 관리를 시작해보기 바란다”고 말했다.

관절오케이 발효우슬 20E는 22일 오전 GS홈쇼핑에서 생방송으로 런칭될 예정이다.

