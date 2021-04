삼국시대 금동신발 처음으로 보물 지정

고창 봉덕리 1호분·나주 정촌고분 출토 금동신발

고대인의 상장례 문화·백제 금속공예 기술 알려줘

장성 백양사 아미타여래설법도·복장유물도 보물로

삼국시대 금동신발이 처음으로 국가지정문화재 보물이 됐다. 문화재청은 전북 고창 봉덕리 1호분과 전남 나주 정촌고분에서 출토한 백제 금동신발 두 건과 장성 백양사 아미타여래설법도 및 복장유물을 각각 보물로 지정했다고 21일 전했다.

봉덕리 1호분 금동신발은 우리나라 고대인의 상장례(喪葬禮) 문화, 정촌고분 금동신발은 백제의 금속공예 기술을 알려주는 유물이다. 모두 한 쌍으로 출토됐으며 5세기에 제작됐다고 추정된다. 삼국시대 고분에서 나온 금동신발 가운데 완전한 형태로 발견된 보기 드문 사례로 평가된다.

그간 삼국시대 고분에서 나온 귀걸이, 목걸이, 팔찌 상당수는 국보나 보물로 지정됐다. 금동신발이 국가지정문화재로 등록되기는 이번이 처음이다. 그간 마한 백제권 고분에서 발견된 금동신발로는 공주 무령왕릉, 화성 요리, 원주 법천리, 공주 송산리·수촌리 등의 열아홉 점이 있다.

문화재청은 "금동신발은 삼국시대 유적에서만 발견되는 우리 고유의 고대 금속공예품"이라며 "비슷한 시기 중국 유적에서 찾기 어렵고, 일본 고분에서도 유사한 형태의 신발(에다후나야마·이치스카·가모이나리야마·후지노키 고분)이 출토된 적은 있으나 우리나라에서 전래한 것"이라고 설명했다.

봉덕리 1호분 금동신발은 네 기의 대형 분구묘(墳丘墓·분구를 조성한 다음 그 안에 매장시설을 설치하는 무덤 양식) 가운데 가장 규모 큰 1호분 제4호 석실에서 2009년 무덤 주인의 양쪽 발에 신겨진 상태로 발굴됐다. 장례에서 의례용으로 사용된 신발로, 백제의 전형적인 형태와 문양을 나타낸다.

전체적인 형태는 배 같다. 발목 깃을 갖췄고, 앞쪽이 뾰족하게 살짝 위로 들렸다. 중간 바닥은 편평하며, 뒤쪽은 약간 좁아지면서 둥글다. 투각(透刻·재료 면을 도려내거나 깎아서 무늬를 만드는 조각 기법)한 육각형 안에는 용, 인면조신(人面鳥身·사람얼굴에 새 몸통을 가진 상상의 동물), 쌍조문(雙鳥文·두 마리 새 문양), 괴수(怪獸), 연꽃 등의 각종 문양이 화려하게 장식됐다. 바닥에는 높이 1.7㎝의 뾰족한 못 열여덟 개가 규칙적으로 붙어 있다. 내부는 비단 재질의 직물을 발라 마감됐다.

문화재청은 "삼국시대 고분에서 출토된 금동신발 열아홉 점 가운데 가장 형태가 완벽하다"라며 "물고기 알 등 삼국 시대 초기 문양이 확인돼 정촌고분 금동신발보다 시기적으로 앞선다고 판단된다"라고 설명했다. "무령왕릉의 왕·왕비 신발처럼 바닥판·좌우측판·발목 깃판으로 구성됐는데 바닥에 징을 박은 백제 금동신발의 전형적인 특징을 보인다"면서 "왕의 힘을 과시하고 지방 수장의 위신을 세워주기 위해 지방 유력 지배층에 내려준 위세품(威勢品)으로 추정된다"고 덧붙였다.

정촌고분 금동신발은 대형 분구묘인 정촌고분 1호 석실 제3목관에서 2014년 발굴됐다. 정촌고분은 5∼6세기 영산강 유역에 축조된 복암리고분군, 영동리고분군 등 대형 고분 가운데 백제 문화를 가장 종합적으로 보여준다고 평가된다. 특히 금동신발은 발등 부분에 부착된 용머리 장식이 현존 삼국시대 금동신발 가운데 유일한 사례여서 큰 주목을 받았다. 최근 국립나주문화재연구소는 과학 분석을 통해 이 신발 주인을 40대 여성으로 추정했다.

형태와 제작기법, 문양 등은 봉덕리 1호분 금동신발과 매우 유사하다. 얇은 금동판 네 장으로 바닥판·좌우 옆면판·발목깃판을 만들어 작은 못으로 연결한 뒤 문양을 투각해 세부를 선으로 묘사했다. 아울러 육각문, 용문, 인면조신, 괴수문, 연화문 등 고대인의 사후 세계관을 반영한 듯한 문양을 세밀하게 표현했다. 문화재청은 "5세기 후반 제작돼 6세기 무령왕릉 출토 금동신발로 이어지는 과도기 단계의 공예품"이라며 "5~6세기 백제의 사상과 미술을 이해하는 데 중요하다"라고 설명했다.

백양사 아미타여래설법도 및 복장유물은 300년 넘게 전래한 불교 문화재다. 영조 51년(1755) 백양사 극락전 아미타불상을 중수하면서 조성됐다. 1994년 9월 도난됐으나 2006년 9월 지금의 제자리로 돌아왔다.

불화에는 본존 아미타불이 제자들에게 불교 교리를 설법하는 모습이 그려져 있다. 아미타불을 중심으로 8대 보살과 6위의 제자, 사천왕, 2위의 팔부중을 배치했다. 문화재청은 "안정되고 짜임새 있는 구도, 간결한 필치와 중후한 색감, 원만한 인물 표현 등 수화승 색민의 화풍을 잘 반영하고 있다"라고 설명했다. "불화의 조성 시기, 참여자 명단 등이 기록된 발원문과 복장낭(불화를 조성한 뒤 불경 등 복장품을 넣는 주머니) 등 복장유물 여섯 건도 온전히 보관돼 18세기 후반 불화 복장 연구에 큰 도움이 된다"라고 밝혔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr