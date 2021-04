포스코에너지, 삼척블루파워와 힘모아 삼척에 탄소중립 숲 조성

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코에너지가 지역사회 숲 조성 사업을 통해 미래세대를 위한 친환경 가치를 나눈다.

포스코에너지는 21일 강원도 삼척시 노곡면 일대에서 삼척화력발전소를 건설 중인 출자사 삼척블루파워, 삼척시 동부지방산림청, 한국기후변화연구원 관계자들이 참석한 가운데 '탄소중립 숲 조성' 식재행사를 가졌다.

이번 숲 조성사업은 포스코에너지가 삼척블루파워와 함께 2019년 발생한 강원도 산불피해 복구를 위해 지난해 피해지역에 5000그루 식재를 한데 이어 진행하는 2년차 행사다. '탄소중립 숲 조성'을 위한 기금은 두 회사가 수익의 일부를 기부해 마련했다.

올해에는 강원도 삼척시 노곡면 일대 2헥타르(ha) 부지에 아까시나무 5350그루를 식재한다. 포스코에너지는 이를 통해 30년간 약 600t의 이산화탄소를 흡수하는 효과가 나올 것으로 기대하고 있다. 식재결과는 정부가 주관하는 산림탄소상쇄제도 사업 등록을 통해 온실가스 감축실적을 인증 받을 계획이다.

정기섭 포스코에너지 사장은 "포스코에너지는 기업시민 경영이념 실천을 위해 10년 이상 장기계획을 수립하여 탄소중립 숲 약 12만평을 조성할 계획이다"라며 "앞으로도 2050 탄소중립 실현을 위해 지역사회와 소통하며 숲을 복원해 나가는 기업시민의 역할을 다하겠다"고 말했다.

