與 당대표 후보 3인 "윤석열 지지율 꺼질 것"

홍영표 송영길 우원식 토론회

"당 단결" "탈계파" "민생집중"

3인3색 민주당 쇄신방안 제시

김종인 행보엔 한목소리 비판

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 대표 경선에 출마한 후보들이 21일 라디오 토론회에서 다시 격돌했다. 당 쇄신안을 두고선 서로가 적임자라며 상대를 맹공격했다. 각자 바라보는 쇄신 방법에도 차이가 컸다. 그러나 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장의 행보와 윤석열 전 검찰총장의 대권 도전 여부에 대해선 한목소리로 ‘비판’을 쏟아냈다.

홍영표·송영길·우원식(기호 순) 민주당 의원은 이날 오전 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 토론회를 가졌다. 홍 의원은 "당을 단결시켜 당 중심의 개혁을 이끌겠다"고 했고, 송 의원은 지도부 경험이 없던 것을 강조하며 "파벌에 기대지 않고 새 얼굴로 변화를 만들겠다"고 강조했다. 우 의원은 "민생에 집중해 민심을 되찾겠다"고 했다. 당 쇄신안에 대해 각기 다른 해법을 내놓은 셈이다.

서로의 단점을 지적하는 부분에서는 격돌했다. 홍 의원은 송 의원을 향해 "리더십이 불안한 것 같다"고 했고, 우 의원에게는 "민생의 폭이 좁지 않으냐"고 지적했다. 우 의원도 송 의원을 향해 "당이 위기에 처했을 때 본인의 생각만을 강조한다"고 비판했다. 그러자 송 의원은 "홍 의원은 독선적인 면이 있다. 우 의원도 한쪽에만 치우쳐 있다는 생각이 든다"고 맞받았다.

다만 야권의 유력 대선 주자로 떠오른 윤 전 검찰총장을 향해서는 ‘지지율이 계속되지 않을 것’이라고 한목소리를 냈다. 우 의원은 "검찰 시각으로 국민의 마음을 다 읽기엔 어렵다"고 평가절하했다. 홍 의원도 "김 전 비대위원장이 윤석열을 가장 잘 봤다고 생각한다. 2, 3개월만 있으면 바닥이 드러날 것"이라고 했다. 다만 송 의원은 "윤 전 총장의 지지율은 우리가 반성할 대목이다. 민주당에 대한 불만 표시가 반사이익으로 돌아간 것"이라고 평가했다.

세 사람은 김 전 비대위원장의 최근 행보에 대해서도 비판을 이어갔다. 송 의원은 "다시 추대되길 바라는 고도의 독선일 수도 있다"고 봤다. 홍 의원은 "한마디로 김종인의 대권 프로젝트가 시작된 셈"이라며 "대권에 대한 야망을 포기하지 않았다고 본다"며 김 전 비대위원장의 대선 출마 가능성을 시사했다. 우 의원은 "정체성이라기보다는 권력이 보장되는 곳으로 가는 분"이라며 "기존의 정치세력과 구분하면서 본인의 정치권력을 세우려고 하는 것"이라고 해석했다.

