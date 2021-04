조경태 "김종인 '작당' 발언? 애정 어린 충고일 것"

[아시아경제 금보령 기자] 조경태 국민의힘 의원이 김종인 전 비상대책위원장의 '작당' 발언에 대해 '믿을 수 없다', '실제라면 애정 어린 충고일 것' 등의 입장을 내놨다.

조 의원은 21일 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 김 전 위원장의 발언에 대한 질문이 나오자 "그런 말을 설마 했을까"라며 "믿을 수 없다"고 답변했다. 김 전 위원장은 전일 경향신문과의 인터뷰에서 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행을 향해 "안철수 국민의당 대표를 서울시장 후보로 만들려던 사람"이라며 "뒤로는 안 대표와 작당했다"고 말한 바 있다.

김 전 위원장의 '딴짓' 등 여러 발언이 화제가 되고 있는 가운데 조 의원은 "김 전 위원장께서 나름대로 역할을 하고 나가셨기 때문에 언론에 나오는 멘트 하나하나대로 '설마 그렇게 하셨겠나'라고 보고 있다"며 "훌륭하고 점잖은 분이 그런 얘기를 하지 않았을 거라 보고 있다. 설령 그런 말을 했다고 하면 우리 당이 더 잘되라는 애정 어린 충고지 않을까 생각하고 있다"고 설명했다.

조 의원은 또 김 전 위원장이 대권 후보 1위인 윤석열 전 검찰총장에게 국민의힘으로 들어가지 말라고 한 부분을 놓고 "역설적으로 보면, 가라는 뜻 아니겠나"라며 "야권이 분열되면 죽도 밥도 안 된다, 따라서 야권은 겸허한 자세로 하나로 뭉쳐서 나아가라는 그런 뜻"이라고 강조했다.

이어 그는 "국민의힘이 더욱 더 잘하라는 진심 어린 말씀이라고 보고 있다. 시민들께서 벌써부터 요란하게 하지 말라는 경고의 메시지를 계속 보내주고 있다"며 "이럴수록 저희는 더 겸허하게, 낮은 자세로, 단일대오로 통합하고 포용하는 모습들을 보여야 한다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr