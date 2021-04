창원서 BMW 훔친 외국인 … 안산 PC방서 절도 발각

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원 한 자동차 판매장에 손님인 척 들어와 전시 중인 외제차를 몰고 달아난 20대 외국인이 경기 안산에서 붙잡혔다.

창원중부경찰서는 절도 혐의로 카자흐스탄인 A(21) 씨를 입건했다고 21일 밝혔다.

A 씨는 지난달 29일 오후 7시께 창원시 성산구 한 중고차 판매장에서 시가 2500만원 상당 BMW 승용차를 몰고 달아난 혐의를 받는다.

당시 A 씨는 시승 편의를 위해 차 안에 둔 키를 이용해 그대로 차를 몰고 현장을 벗어났다.

A 씨는 안산 PC방 카운터에 있는 현금을 여러 차례 훔친 혐의로도 경찰 수사망에 있었다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 신원을 파악해 추적하다가 지난 18일 새벽 안산에서 A 씨를 긴급체포했다.

A 씨가 훔친 승용차는 지난 7일 안산에서 사고 차량으로 발견됐다.

이 승용차는 안산시 단원구 한 거리에서 가로등을 들이받고 이어서 난 불에 탔다.

경찰은 당시 현장에서 달아난 운전자가 A 씨일 것으로 추정하고 있다.

경찰 관계자는 "안산과 창원 등지에서 절도 행각을 벌여 각 지역 경찰이 피의자를 추적하고 있었다"며 "조사를 통해 자세한 범행 내용 등을 확인할 예정"이라고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr