아이오닉5 뜨자…코나 일렉트릭, 국내 단종 수순

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차의 전기차 모델인 코나 일렉트릭이 국내서 단종 수순을 밟는다. 전용 전기차 모델 아이오닉 5로 수요가 쏠리고 있는데 따른 것으로 풀이된다.

21일 업계에 따르면 현대차는 코나 일렉트릭의 국내분 생산을 중단하고 재고 판매를 진행 중이다. 이로써 코나 일렉트릭는 지난 2018년 출시 이래 약 3년만에 국내 단종 수순을 밟게 됐다.

업계에선 지난해 말 부터 코나 일렉트릭의 국내 단종설을 점쳐 왔다. 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 적용한 첫 모델인 아이오닉 5가 양산을 앞두고 있었던 까닭이다. 이를 반영하듯 실제 지난 1분기 코나 일렉트릭 판매량은 전년 대비 40% 감소한 984대에 그친 반면, 아이오닉 5는 사전계약분만 4만여대에 달했다.

단, 현대차는 수요가 남아있는 유럽 등지에서 해외판매는 지속한다는 방침이다. 현대차 관계자는 "아이오닉 5 출시 등에 따른 자연스런 수순"이라면서 "북미, 유럽 등지에서의 해외판매는 지속할 계획"이라고 전했다.

