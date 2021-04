[e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 엠에스오토텍=계열사 명신에 600억원 규모 채무보증 결정

◆ 스킨앤스킨=디엠아이컴퍼니 소규모 합병 결정

◆ 디케이앤디=200억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 디엔에이링크=85억원 규모 코로나19 진단키트 공급 계약 해지

◆ 서희건설=부산연산 지역주택조합 대상 324억원 채무보증 결정

◆ 시티랩스=경영효율성 제고 위해 데일리크립토아이비 흡수합병 결정

◆ 케어젠=비스타일즈(BeaStylez)가 574억원 규모 제품 공급계약 불이행 및 계약해지 통보

◆ 인트로메딕=에셋코너스톤조합에서 포트해밀턴투자조합으로 최대주주 변경, 단일 판매·공급 계약 해지 2건으로 인해 불성실공시법인 지정 예고

◆ 티케이케미칼=재무구조 개선 및 대한해운 유상증자 재원 확보 위해 249억원 규모 자사주 467만5998주 처분 결정

◆ 소리바다=공시 번복으로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 오로스테크놀로지=동탄2택지개발지구지원14블록 금강펜테리움IX타워 건물 일부 49억원가량에 양수 결정

