日 도시바 "英 투자펀드 매수 검토 중단 서면 받아"

[아시아경제 이현주 기자] 일본 도시바가 영국계 투자펀드인 CVC캐피탈파트너스(이하 CVC)로부터 매수에 관한 검토를 중단한다는 서면을 받았다고 20일 발표했다.

현지 언론에 따르면 CVC가 보낸 서면에는 매수 안에 대한 구체적인 기재가 없어 매수 제안을 사실상 철회한 것으로 보인다.

앞서 CVC는 일본의 대표 기업 중 하나인 도시바에 인수를 제안하면서 주식 공개 매입을 통한 상장 폐지도 계획한 것으로 알려졌다.

CVC의 도시바 인수 제안 보도 이후 도시바 최고경영자(CEO)였던 구루마타니 노부아키가 물러나기도 했다.

