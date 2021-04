세계 언론 자유 순위…韓 42위 日 67위 北 179위

조사대상 180개국

2016년 70위까지 떨어져다 회복

[아시아경제 이현주 기자] 우리나라가 세계 언론 자유 순위에서 180개국 가운데 42위, 아시아 1위를 기록했다.

국경없는기자회(RSF)가 20일 발표한 2021 세계 언론자유 지수 보고서에 따르면 한국은 조사대상 180개국 가운데 42위로, 지난해와 같은 순위를 유지했다.

한국은 2006년 31위까지 올랐다가 2016년 70위로 10년만에 40계단 가까이 떨어졌다. 이후 2017년 63위, 2018년 43위, 2019년 41위로 상승하고, 지난해에는 42위를 기록했다.

세계 언론자유 1위 국가는 노르웨이로, 5년 연속 1위 자리에 올랐다. 2위는 핀란드, 3위는 스웨덴, 4위 덴마크 등 북유럽 국가들이 최상위권을 휩쓸었다. 이어 코스타리카 5위, 네덜란드 6위, 자메이카 7위, 뉴질랜드 8위, 포르투갈 9위, 스위스 10위 등의 순이었다. 또 독일 13위, 영국 33위, 프랑스 34위, 미국 44위, 일본 67위 등으로 나타났다.

아시아로만 놓고 보면 한국이 1위, 대만이 2위(세계 순위 43위)로 조사됐다. 중국은 세계순위 177위, 투르크메니스탄 178위, 북한 179위, 에리트레아 180위로 최하위를 기록했다.

RSF는 "투르크메니스탄과 북한은 자국 내 코로나19 확진 사례가 한 건도 없다고 보도하는 등 뉴스와 정보를 완벽히 통제하고 있으며 에리트레아는 20년 전 구속된 언론인 11명에 대해 여전히 침묵하고 있다"고 했다.

RSF는 조사대상 180개국 중 73개국에서는 언론자유가 '완전히 차단되거나 심각하게 침해'되고, 59개국에서는 언론자유가 '제약을 받는' 것으로 나타났다고 밝혔다.

