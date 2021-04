허은아 "김상희 부의장 사과 안하면, 부의장 사퇴 요구 할 것"

김상희 부의장, 전날 본회의서 마이크 켜줄 줄 모르고 野 향해 "아주 신났네, 신났어" 발언

[아시아경제 나주석 기자] 허은아 국민의힘 의원은 김상희 국회부의장(더불어민주당 소속)의 사과를 요구했다. 사과가 없을 시 국회 윤리위원회에 징계안을 제출하고, 국회부의장에서 물러날 것을 요구하겠다고 경고했다.

20일 허 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 통해 "김 부의장에게 정중하지만 단호히 진실한 사과를 요구한다"면서 "그렇게 하지 않으면 부의장의 발언으로 인해 모욕을 당한 많은 선배 동료 의원님들과 함께 국회 윤리특위에 징계안을 제출할 수밖에 없다. 또한 국회부의장에서 사퇴하실 것을 요구할 수밖에 없다"고 밝혔다.

앞서 전날 김 부의장은 허 의원이 국회 본회의장에서 대정부 질문을 마친 뒤 의장석에서 마이크가 켜진 줄도 모르고 혼잣말로 국민의힘 의원을 향해 "아주 신났네. 신났어"라고 발언을 했었다.

이와 관련해 허 의원은 "평소 후배 여성 국회의원에게 건네주시던 위로와 격려의 따뜻함은 오간 데 없고 오직 야당에 대한 비아냥과 차가운 오만함 만이 가득했다"고 지적했다. 그는 "그저 여당 국회의원의 한 사람으로서라도 공개적으로 하셨다면 비판 받을 만한 발언인데, 국회 본회의장에서 국회의장을 대신한 국회부의장으로서 발언했다"며 "정치적 중립과 공정한 본회의를 위해 국회법에 따라 무소속 신분을 갖게 한 국회의장을 대리한 자리였다"고 지적했다.

허 의원은 "지금이라도 김상희 부의장님께서 어제 발언을 철회하시고 진정성 있는 사과를 통해, 우리 정치에 새롭고 바른 역할을 해주실 것을 다시 한번 간절한 마음으로, 엄중히 요구한다"고 말했다.

