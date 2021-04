[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 '섹시퀸 자태'를 과시했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 한 언더웨어 브랜드 광고 사진을 게재했다. 사진 속 제시는 누드톤과 검은색의 속옷에 청바지, 화이트 셔츠를 입고 있다. 진정한 섹시퀸다운 볼륨감 있는 몸매와 과감한 포즈가 눈길을 끈다.

이를 본 팬들은 "점점 누나 예뻐지네" 반응과 90만개의 좋아요로 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr