비린내 없고 DHA 함유량 월등, 유한양행 '알티지 식물성 오메가3'

식습관, 운동부족, 흡연 등 여러 외부 요인들로 인해 현대인들의 혈관 노화 속도가 빨라지고 있다. 혈관이 노화할수록 노폐물이 쌓이고 혈관이 좁아지거나 막혀 혈액순환 장애가 생기고 각종 심혈관질환이 발생하게 된다. 혈관 건강을 지키기 위해서는 규칙적인 운동과 더불어 오메가3를 챙기는 것이 좋다. 오메가3를 정기적으로 복용할 경우 혈전 제거를 통해 혈액순환을 돕고 심혈관 질환 발생 위험을 현저하게 낮출 수 있다.

유한양행의 알티지 식물성 오메가3는 기존의 티지형보다 생체이용률이 높은 3세대 알티지 오메가3라 불린다. 특히 순식물성 미세조류를 원료로 사용한 오메가3이기 때문에 DHA 함량도 월등하게 높고 어류 추출 오메가3에 비해 비린내도 거의 없다. 중금속 오염 등 걱정도 줄어 임산부에게도 권해 줄 수 있을 만큼 안전한 제품이다.

오메가3는 일일섭취량 900㎎을 넘으면 눈 건강, 혈행 개선뿐 아니라 기억력 개선에도 효과가 있다. 유한 알티지 식물성 오메가3는 이 기능성을 모두 충족하는 제품이다. 오메가3는 산패되기 쉬운 원료인 만큼 개별 포장으로 제작됐으며, 캡슐도 식물성 색소를 사용해 빛을 차단할 수 있도록 만들었다.

유한양행 관계자는 "유한 알티지 식물성 오메가3는 원료의 원산지부터 공정 및 제조, 유통까지 국내에서 철저하게 관리되는 제품으로 혈관 건강과 건조한 눈 개선에 도움을 줄 것"이라고 말했다.

