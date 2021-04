英, 코로나19 백신 2차 접종자 1000만명 ↑

[아시아경제 김유리 기자] 19일 영국에서 약 1000만명이 코로나19 백신 2차 접종을 끝낸다.

19일(현지시간) 영국 정부와 외신에 따르면 영국의 코로나19 백신 2차 접종 인원은 전날 993만846명이었다. 이날 1000만명을 넘어설 전망이다.

1차 접종 인원은 전체 인구(약 6700만명)의 절반 가량인 3285만명이다. 영국은 지난해 12월 백신 접종을 시작했으며 지난주부터는 45세 이상으로 1차 접종 대상을 확대했다. 화이자, 아스트라제네카에 이어 최근 모더나 접종도 시작했다.

영국의 코로나19 하루 확진자는 한때 7만명에 달했으나 일요일인 전날 1882명까지 줄었다. 사망자는 10명이었다. 코로나19 검사 건수는 98만8000여건을 기록했다.

영국은 1월 초 시작한 강력 봉쇄 조치와 백신 접종으로 확진자가 감소하고 최근엔 가게 영업과 식당 야외석 운영 등도 가능해졌다.

