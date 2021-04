정청래 "내가 법사위원장 되면 野 손해 보나" vs 조수진 "野에 힘 될 듯 "

정청래 "언론, 野가 왈가왈부할 일 아냐…민주당이 결정할 일"

조수진 "막말 측면에서 정 의원이 적격" 응수

[아시아경제 임주형 기자] 공석이 된 국회 법제사법위원장 자리를 두고 여야가 신경전을 벌였다. 정청래 더불어민주당 의원이 야당을 겨냥해 "제가 법사위원장을 맡으면 하늘이 무너지기라도 하나"라며 반문하자, 조수진 국민의힘 의원이 "힘없는 국민의힘에 힘이 되어줄 것"이라고 비꼬아 응수하고 나섰다.

정 의원은 19일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정청래는 법사위원장을 맡으면 안 된다는 국회법이라도 있느냐"라며 "하도 언론이 호들갑이라서 한 말쯤 드린다"라고 했다.

이어 "제가 법사위원장이 되면 언론개혁 할까 봐 두렵나? 국민의힘이 큰 손해를 보나"라며 "민주당에서 순리적으로 결정하면 될 일이지 언론과 국민의힘에서 왈가왈부할 일이 아니다"라고 지적했다.

앞서 지난 16일 법사위원장이었던 윤호중 민주당 의원이 새 원내대표로 선출되면서, 현재 법사위원장 자리는 공석인 상태다. 이런 가운데 일각에서는 윤 의원의 후임으로 직을 맡게 될 인물로 정 의원이 거론되고 있는 것으로 전해졌다. 상임위원장은 당내에서 선수(選數)와 나이를 고려해 정하는 것이 관례인데, 3선인 정 의원이 현재 1순위라는 것이다.

이를 두고 정 의원은 "마치 언론과 국민의힘에서 민주당 원내대표는 누구는 되고 안 되고, 민주당 당대표는 누가 되면 큰일 난다고 내정간섭하는 것과 뭐가 다른가"라며 "저는 당의 결정을 존중할 것"이라고 했다.

그러면서 "저는 항상 선당후사 했다. 당에서 하라면 하는 거고 하지 말라면 못하는 것"이라며 "저는 피하지 않겠다고 이미 말씀드렸다. 저는 손들고 저요저요 하지도 않지만, 어려운 길 피하지도 않겠다"고 거듭 강조했다.

이에 대해 조 의원은 이날 페이스북에 쓴 글에서 "'정청래 법사위원장'은 아직은 힘없는 국민의힘에 힘이 되어줄 것"이라고 비꼬아 비판했다.

조 의원은 "야당 법사위원으로서 '정청래 법사위원장'을 기대한다. 국민의힘이 손해 볼 것 같지 않다"라며 "막말 측면만 봐도 정 의원은 (윤 의원의) 후임으로서 '적격'"이라고 주장했다.

이어 "정 의원은 당 최고위원 시절 당시 '선배'에게 '사퇴한다고 공갈친다'는 막말로 설화를 빚었다"라며 "현직 대통령을 향해 빨리 죽으라는 뜻의 '명박박명(薄命)', 현직 대통령은 물러나라는 뜻의 '바뀐 애(박근혜)는 방 빼'라는 글을 썼다"고 지적했다.

또 "법무부 장관 아들 군 휴가 특혜 의혹에 대해 민주당이 안중근 의사까지 끌어들일 때도 '김치찌개 시킨 것을 빨리 달라고 하면 청탁이냐'고 앞장섰다"라고 꼬집기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr