[골프토픽] 코리안투어 '개막전 시청률 역대 최고’…"우리도 훈풍"

[아시아경제 노우래 기자] ○…한국프로골프(KPGA) 코리안투어 개막전이 역대 최고 시청률을 기록했다.

19일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면 JTBC 골프채널이 방송한 DB손해보험 프로미오픈(총상금 7억원) 생중계 평균 시청률은 0.299%였다. 종전 개막전 최고 시청률을 찍은 지난해 우성종합건설 아라미르CC 부산경남오픈의 0.194%를 훌쩍 뛰어넘는 기록이다. 이 대회는 지난 15일부터 나흘 동안 강원도 원주 오크밸리골프장 오크ㆍ메이플코스(파72ㆍ7147야드)에서 펼쳐졌다.

문도엽(30ㆍDB손해보험)은 자신의 후원사 대회에서 3타 차 우승을 완성했다. 2018년 7월 KPGA선수권 이후 2년 9개월 만에 통산 2승째다. 최종일 특히 18번홀(파5)에서 승부를 결정지은 두번째 샷은 순간 시청률이 0.716%까지 치솟았다. 코리안투어는 오는 29일부터 전북 군산골프장에서 군산CC오픈(총상금 5억원)을 이어간다. 문도엽, 김주형(19), 김태훈(36), 이태희(37) 등이 출격한다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr