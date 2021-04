무협 무역아카데미, 신규 강사 모집…내달 14일까지 신청

[아시아경제 정현진 기자] 한국무역협회 무역아카데미가 차세대 무역인력 양성을 위한 전문강사를 모집한다고 19일 밝혔다.

모집 분야는 품목 특화 무역실무 심화과정, 사회관계망서비스(SNS)를 활용한 수출기법, 중동 등 신시장 진출, 빅데이터·블록체인 등 차세대 기술을 활용한 마케팅 기법 등으로 전문성을 가지고 있다면 누구나 신청 가능하다. 신청은 한국무역협회 홈페이지를 통해 다음달 14일까지 할 수 있다.

무역아카데미 장석민 사무총장은 "무역환경과 기술변화에 따른 맞춤형 교육을 확대해 앞으로도 무역업계에 필요한 교육 콘텐츠를 선제적으로 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

1965년 설립된 무역아카데미는 수출입관련 전문 교육기관으로 지난 50여년간 무역실무, 해외마케팅, 해외시장 진출 등 200여개의 교육과정을 운영, 연간 1만4000여 무역 인재를 배출하고 있다.

