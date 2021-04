노현송 구청장 “민·관 협력 통해 사회복지망 더욱 촘촘히 만들겠다” 밝혀

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장은 지난 16일 오후 3시 구청장실에서 지역복지 민·관 협력의 구심점 역할을 해온 지역사회보장협의체(권오섭 민간위원장)에 감사패를 전달했다.

2005년부터 운영 중인 지역사회보장협의체는 도움의 손길이 닿지 않는 위기가정, 소외계층 등 어려운 이웃을 발굴하며 지역사회 복지 증진을 위해 힘써왔다.

노현송 구청장은 “어려운 상황에 처한 이웃들이 복지혜택을 받을 수 있도록 도와주신 지역사회보장협의체에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 민·관 협력을 통해 소외계층을 적극 발굴하고 주민들이 복지서비스를 누릴 수 있도록 사회복지망을 더욱 촘촘히 구축하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr