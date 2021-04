[아시아경제 금보령 기자] 전혜숙 더불어민주당 의원이 5·2 전당대회 최고위원 출마를 공식화했다.

3선인 전 의원은 18일 국회에서 기자회견을 열고 "당의 단결과 혁신, 정권 재창출에 헌신하겠다"고 밝혔다.

전 의원은 "최고위원이 되면 부동산 정책 대전환부터 시작하겠다"고 강조했다. 전 의원은 민주당 내에서 이낙연계로 분류된다.

이어 그는 "국민이 부여한 174석의 역사적 의미를 되새겨야 한다"며 "국민이 원하는 개혁 입법을 흔들림 없이 완수해야 한다"고 강조했다.

전 의원은 또 "여성공천 30%를 반드시 실천하겠다"며 "여성정치 전성시대를 열겠다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr