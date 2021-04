18일 오후 서울시청에서 열린 공시가격 현실화 공동논의를 위한 5개 시ㆍ도지사 협의회를 마친 참석자들이 공동 건의문을 발표하고 있다. (왼쪽부터) 권영진 대구시장, 박형준 부산시장, 원희룡 제주특별자치도 도지사, 오세훈 서울시장, 이철우 경상북도 도지사. /문호남 기자 munonam@

