LG유플러스, 중소 대리점 인력 채용 고충 덜어준다

대리점 직원 채용사이트 오픈

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스가 직원 채용에 어려움을 겪는 대리점을 지원하기 위한 채용사이트를 개설했다고 18일 밝혔다.

‘대리점 직원 채용사이트’는 소상공인 대리점이 보다 손쉽게 우수 인재를 확보할 수 있도록 돕는 창구 역할을 한다. 대리점 대표가 사이트에 정보를 등록한 후 채용이 필요한 시점에 공고를 올리고, 구직자 신청을 받아 직원으로 채용하는 방식이다.

대리점 직원 채용사이트는 2017년 오픈했지만, 직관적이지 않은 구성과 접근성 탓에 구직자의 유입이 많지 않았다. 이를 고려해 LG유플러스는 채용사이트를 전면 재단장했다.

기능과 디자인이 대폭 개선됐다. 모바일 버전을 통해 구직자의 접근성도 높였다. 채용공고를 지역 단위로 검색할 수 있고, 구직자가 채용 사이트에 이력서를 등록하면 대리점이 직접 연락하는 기능도 갖췄다. 취업을 희망하는 대리점의 공고를 즉시 확인할 수 있는 알림 서비스도 제공된다.

대리점 직원 채용사이트가 구인·구직 사이트로서 경쟁력을 확보할 수 있도록 구직자에게 유익한 정보도 전달할 방침이다. LG유플러스는 구직자에게 입사 정보를 안내하기 위한 상세 정보, 직원들의 인터뷰 영상, 선배 직원들이 알려주는 입사 노하우, 하루 일과, 비전, 조직문화 등을 Q&A 형식으로 게시할 예정이다.

이는 대리점들이 채용에서 겪는 부담을 줄여줄 전망이다. LG유플러스 자체 분석 결과, 일선 대리점은 직원의 잦은 입·퇴사로 인한 인재 확보에 어려움을 겪고 있다. 상당수 대리점은 직원을 채용하기 위해 주기적으로 외부 업체의 구인·구직 사이트를 활용하고 있다. 인재 확보에 드는 시간·비용 부담이 컸다.

향후 LG유플러스는 직원 채용사이트의 활용도를 높이기 위해 대리점 대표들이 손쉽게 사용할 수 있도록 취지·배경·사용법 등을 안내하고, 공식 블로그와 소셜네트워크서비스(SNS) 등 채널을 통해 채용사이트를 소개할 계획이다.

임경훈 LG유플러스 컨슈머 영업부문장은 “우수한 역량을 보유한 인재들이 LG유플러스 대리점에 많은 관심을 갖고 도전할 수 있도록 적극 지원할 예정”이라며 “채용사이트를 통해 LG유플러스와 함께하는 중소 대리점 대표의 성공을 지원할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr